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TEM'e giren kedi ortalığı birbirine kattı

TEM Otoyolu Ümraniye sapağında kediye çarpmamak için direksiyon kıran bir sürücü zincirleme kazaya neden oldu. Kazaya karışan aracın içindeki bebeğin ağlama sesleri ve annesinin korku dolu feryadı yürekleri burktu. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

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Kaza, TEM Otoyolu Ümraniye sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir sürücü aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyon kırdı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü zincirleme kazaya neden oldu.

Can kaybının yaşanmadığı kazada araçlardan birinin içinde bulunan bebeğin ağlama sesleri ve annesinin korku dolu feryadı yürekleri burktu. Kaza anı saniye saniye araç kamerasına yansıdı. 

(İHA)

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