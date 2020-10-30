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30 Ekim 2020 Cuma 13:57 | Son Güncelleme:

TEM'de otobüs alev alev yanıyor

TEM'de otobüs alev alev yanıyor

Son Dakika Haberi... İstanbul TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde otobüste yangın çıkması sonrası itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

 İstanbul TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde otobüste yangın çıktı. Olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kavacık - Elmalı mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otobüsü kaplayınca şoför, otobüsü emniyet şeridine çekti. Otobüs yolcuları da otobüsü terk ederek yol kenarındaki bahçelik alana geçti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan yolcu otobüsünü çalışmaları sonucu söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüste maddi hasar meydana geldi.

<p>AA'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, çatışmaların, ağırlıklı olarak c

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