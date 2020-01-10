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  3. TEM'de feci kaza! Trafik kilitlendi

TEM'de feci kaza! Trafik kilitlendi

TEM'de feci kaza! Trafik kilitlendi

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza meydana geldi. Yaralıların olduğu belirtilen kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik aksadı.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza, Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden otobüs motosiklete çarptı Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafik aksadı.


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