A9 kara para aklama üssü çıktı! MASAK'tan çarpıcı rapor

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 1 yıl önce yapılan operasyon kapsamında önce Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi, 2. dalgada ise 7 kişi tutuklanmıştı.

Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlendi. Oktar Çengelköy'deki evinde gözaltına alınmış, Oktar kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konurken şirketlerine kayyım atanıp Oktar'ın evinden birçok tarihi eser çıkarken garajdaki çoğu lüks araca el konulmuştu. Adnan Oktar'ın canlı yayınlarını yaptığı A9 TV'ye de giden polis ekipleri şirkette de aramalar yapmış ardından örgüt üyelerinin tüm mal varlıklarına el konmuştu.

MASAK İNCELEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Oktar'ın paravan şirketler üzerinden yurtdışından hayali ihracat yaptığının belirlenince MASAK tarafından incelemeye alınmıştı. MASAK geçtiğimiz günlerde Oktar örgütüne yönelik incelemeyi rapor haline savcılığa sundu. Raporda A9 Televizyon Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2016 ve 2017 yılı ticari defterlerinin incelendiğinde şirketin yüksek olmayan hasılatına karşı neredeyse hasılatın yarısını oluşturan giderlerin şirkete giren herhangi bir para olmamasına rağmen ortaklar tarafından para yatırılmış gibi gösterildiği anlatıldı.

(Sabah)