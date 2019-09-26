Telefonlar neden çekmiyor, neden kilitlendi? Telefonlar neden arama yapmıyor, ne zaman düzelecek?

Telefonlar neden çekmiyor? sorusu deprem sonrasından hızla aranmaya başladı. Bugün İstanbul'da ardarda iki deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi konu ile ilgili açıklama yaptı. Silivri açıklarında, saat 13:59'da İstanbul'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sevdiklerinin iyi olduğunu bilmek isteyenler telefonlara sarıldı. Telefonlar neden çekmiyor? sorusunun yanıtı aranıyor..

TELEFONLAR NEDEN ÇEKMİYOR?

Deprem sonrası telefonlar çekmiyor. Depremin ardından, cep telefon hatlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle ulaşılamaz hale geldi. Mobil ağ hatası ve servis yok uyarılarının telefon şebekelerindeki aşırı yoğunluğun azalmasının ardından yeniden normale dönmesi bekleniyor. Telekominakasyon firmalarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.