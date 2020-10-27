Tele1 TV'nin "Damadın İHA'larına sertifika uyarısı" başlıklı haberine Bayraktar'dan sert tepki

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Tele1 TV'de yer alan Türk Bayraktar TB2 İHA‘larının motorlarının askeri kullanım sertifikasına sahip olmadığına ilişkin habere Twitter üzerinden cevap verdi.

"DAMADIN İHA'LARI DEĞİL MİLLERİN SİHA'LARI"

Bayraktar Twitter hesabından Tele1'in haberini paylaşarak "Damadın İHA’ları değil, Milletin S/İHA’ları... Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de!" dedi.

MİLLİ SİHA'LAR ARALIKSIZ UÇMAYA DEVAM EDECEK!

Bayraktar şöyle devam etti;

"Ve değişen hiçbir şey olmayacak... Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek! Semalarımızda Hür ve Özgür..."