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  3. Tele dolandırıcılar ses analiziyle avlandı
17 Haziran 2020 Çarşamba 07:50 | Son Güncelleme:

Tele dolandırıcılar ses analiziyle avlandı

Tele dolandırıcılar ses analiziyle avlandı

Telefon dolandırıcıları yine yaşlıları hedef aldı. Kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, mağdurlara paralarını örgütün ele geçireceği yalanını söyledi. Vatandaşların sesini kaydettiği zanlılar yapılan ses analizinde yakayı ele verdi.

DEVRİM TOSUNOĞLU

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaşlı vatandaşları hedef alan telefon dolandırıcılarının peşine düştü. Dolandırıcıların, mağdurları aramak için önce ‘call center’ benzeri ikna odaları kurarak, karakoldan aranıyormuş izlenimi verdikleri tespit edildi.

SAHTE PAROLA OYUNU

Şüphelilerin, vatandaşa paralarının FETÖ veya PKK tarafından ele geçirilmek üzere olduğunu söyleyerek ağlarına düşürdükleri belirlendi. Mağdurlara güven vermek için sözde parolalar oluşturan dolandırıcıların, gelecek şahıslara bu parolaları söyleyerek parayı teslim etmelerini istedikleri ortaya çıktı.

PLAKADAN TESPİT EDİLDİLER

Son olarak 85 yaşındaki kadını dolandıran telefon dolandırıcıların aracının plakasını tespit eden ekipler, iki farklı olayda 3 ayrı telefon dolandırıcısını gözaltına aldı. Yakalanan şahısların, vatandaşlar tarafından kaydedilen ses kayıtlarıyla konuşmalarını karşılaştırdı. Ses kayıtları incelenerek desibelmetrik frekans mukayesesi (ses kriminolojisi teknikleri) yapılarak telefondaki sesle yakalanan kişilerin ses kayıtları örtüştü. Üç şüpheli tutuklandı.

Dolandırıcılar düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandılar. 3 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tele dolandırıcılar ses analiziyle avlandı
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