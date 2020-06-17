Tele dolandırıcılar ses analiziyle avlandı

DEVRİM TOSUNOĞLU



Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaşlı vatandaşları hedef alan telefon dolandırıcılarının peşine düştü. Dolandırıcıların, mağdurları aramak için önce ‘call center’ benzeri ikna odaları kurarak, karakoldan aranıyormuş izlenimi verdikleri tespit edildi.

SAHTE PAROLA OYUNU



Şüphelilerin, vatandaşa paralarının FETÖ veya PKK tarafından ele geçirilmek üzere olduğunu söyleyerek ağlarına düşürdükleri belirlendi. Mağdurlara güven vermek için sözde parolalar oluşturan dolandırıcıların, gelecek şahıslara bu parolaları söyleyerek parayı teslim etmelerini istedikleri ortaya çıktı.

PLAKADAN TESPİT EDİLDİLER



Son olarak 85 yaşındaki kadını dolandıran telefon dolandırıcıların aracının plakasını tespit eden ekipler, iki farklı olayda 3 ayrı telefon dolandırıcısını gözaltına aldı. Yakalanan şahısların, vatandaşlar tarafından kaydedilen ses kayıtlarıyla konuşmalarını karşılaştırdı. Ses kayıtları incelenerek desibelmetrik frekans mukayesesi (ses kriminolojisi teknikleri) yapılarak telefondaki sesle yakalanan kişilerin ses kayıtları örtüştü. Üç şüpheli tutuklandı.

Dolandırıcılar düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandılar. 3 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.