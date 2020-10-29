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29 Ekim 2020 Perşembe 07:27 | Son Güncelleme:

Tele 1'de skandal yayın: RTÜK harekete geçti

Tele 1'de skandal yayın: RTÜK harekete geçti

Tele 1'de yayınlanan skandal yayın ile ilgili açıklama yapan RTÜK Başkanı Şahin, programla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdil.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yazılı açıklamasında, Tele 1 yayınında Türk polisi ile ilgili yapılan açıklamaların dikkatlerinden kaçmadığını ve söz konusu yayınla ilgili RTÜK olarak inceleme başlatıldığını belirtti.

İFTİRA KABUL EDİLEMEZ

Ebubekir Şahin paylaşımında "Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır. Tele 1 sunucusunun bahse konu yayında muhalefet etme psikolojisiyle kahraman polislerimize iftira atması kabul edilemez. Kendisini esefle kınıyorum." ifadelerini kullandı..

İNCELEME BAŞLATILDI

RTÜK Başkanı Şahin paylaşımının devamında "Kamu görevi yürüten yayıncıların gazetecilik ilkelerini unutarak toplumda infial oluşturabilecek açıklamalar yapma özgürlüğü yoktur. RTÜK olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Söz konusu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

NE OLMUŞTU?

Tele 1'de yayınlanan Gün Başlıyor programının sunucusu Musa Özuğurlu, Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve güvenlik güçlerimize iftirada bulundu.

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