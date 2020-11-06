06 Kasım 2020 Cuma 13:39 | Son Güncelleme:
TELE 1 sunucusu Yanardağ'dan büyük skandal: Bu da tek parti iktidarının en büyük ayıbı
Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yakınlığı ile bilinen TELE 1 kanalında yayınlanan Emre Kongar ve Merdan Yanardağ'ın sunduğu programda tek parti dönemine ilişkin ilginç açıklamalarda bulunuldu.
Her fırsatta AK Parti düşmanlığı gözler önüne serilen TELE 1 kanalında Emre Kongar ve Merdan Yanardağ'ın canlı yayında tek parti dönemine ilişkin söyledikleri sözler büyük tepki çekti.
"BU DA TEK PARTİ DÖNEMİNİN EN BÜYÜK AYIBI"
Canlı yayında Emre Kongar, Kongar, "Eğer o tek parti çok partili sisteme geçmeseydi bunlar bu koltukları göremezdi" derken, Yanardağ'da "Bu da tek parti iktidarının en büyük ayıbı bence" ifadelerini kullandı.
AK PARTİ MİLLET VEKİLİ ALPAY ÖZALAN'DAN SERT TEPKİ
Özalan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Bakın burası CHP kanalı" sözleriyle tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:
"Demokrasi nutukları atıp atıp programın sonunda "Tek parti iktidarının en büyük ayıbı, çok partili sisteme geçmesi" diyorlar. Bunların demokrasi anlayışı bu."