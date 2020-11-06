TELE 1 sunucusu Yanardağ'dan büyük skandal: Bu da tek parti iktidarının en büyük ayıbı

Her fırsatta AK Parti düşmanlığı gözler önüne serilen TELE 1 kanalında Emre Kongar ve Merdan Yanardağ'ın canlı yayında tek parti dönemine ilişkin söyledikleri sözler büyük tepki çekti.

"BU DA TEK PARTİ DÖNEMİNİN EN BÜYÜK AYIBI"

Canlı yayında Emre Kongar, Kongar, "Eğer o tek parti çok partili sisteme geçmeseydi bunlar bu koltukları göremezdi" derken, Yanardağ'da "Bu da tek parti iktidarının en büyük ayıbı bence" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ MİLLET VEKİLİ ALPAY ÖZALAN'DAN SERT TEPKİ

Özalan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Bakın burası CHP kanalı" sözleriyle tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasi nutukları atıp atıp programın sonunda "Tek parti iktidarının en büyük ayıbı, çok partili sisteme geçmesi" diyorlar. Bunların demokrasi anlayışı bu."