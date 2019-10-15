Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9219
  • 6,5295
  • 284.384
  • 95132
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Tel Abyadlılar terörden kurtarılan ilçelerine dönmeye başladı

Tel Abyadlılar terörden kurtarılan ilçelerine dönmeye başladı

Tel Abyadlılar terörden kurtarılan ilçelerine dönmeye başladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Tel Abyad ilçe merkezinde YPG/PKK'lı teröristlerle girilen çatışamalar sırasında kentten ayrılan siviller evlerine dönüyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinden ayrılan siviller evlerine dönmeye başladı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezi teröristlerden temizlenmişti.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, ilçe merkezinde güvenlik tedbirleri kapsamında arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sırada, geçici olarak güvenli bölgelere giden siviller de evlerine geri dönüyor.

AA, dün Tel Abyad'dan yaptığı canlı yayında teröristlerin tahakkümünde 4,5 yıl geçiren Tel Abyad halkının günlük yaşamını sürdürdüğünü, sükunet ve güven ortamının hakim olduğunu görüntülemişti.

TEL ABYAD'IN DURUMU

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
Ünlü oyuncu mahkemeye koştu... 'Bana şiddet uyguluyor!'
Sağlık sorunları yaşayan Meryem Uzerli'nin son hali dikkat çekti
Ehliyetine el konulan Seda Sayan'dan şaşırtan açıklama
Alişan jestiyle eşi Buse Varol'u bir kez daha mest etti
<p>Türkiye´nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve

SMO Askerleri Tel Abyad´da Mutluluklarını Çocuklarla Paylaştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çok sayıda silah ele geçirildi... İlçeden son fotoğraflar geldi