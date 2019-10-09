Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da bulunan terör hedeflerine roketatar ve obüs atışları yapıldı. Akşam saatlerinde bölgeye yönelik atışlar daha da yoğunlaştırıldı. Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun roketatar ve obüs atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor. (AA)