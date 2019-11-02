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Tel Abyad'da pazar yerine bombalı saldırıda 13 sivil öldü

Tel Abyad'da pazar yerine bombalı saldırıda 13 sivil öldü

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 10 sivil hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "YPG/PKK tarafından Telabyad'da pazar yerinde bombalı aracın patlatılması sonucu 13 sivil hayatını kaybetti, 20 civarında sivil yaralandı. Tüm ülkeleri terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz" denildi.

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde, pazar yerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada, aralarında çocukların da olduğu en az 10 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralılar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Resulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

YPK/PKK, Tel Abyad ve Resulayn'da çok sayıda bombalı araç saldırısı düzenlemişti.  

Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "YPG/PKK tarafından Telabyad'da pazar yerinde bombalı aracın patlatılması sonucu 13 sivil hayatını kaybetti, 20 civarında sivil yaralandı. Tüm ülkeleri terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz" denildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ GERÇEK VE KANLI YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:"Tel Abyad’da pazar yerine yapılan ve sivilleri hedef alan saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.  Bu saldırı, YPG terör örgütünün gerçek ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur.Türkiye, terörün her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." dedi.

AA

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