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  3. Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenleyen PKK/YPG'li terörist yakalandı

Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenleyen PKK/YPG'li terörist yakalandı

Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenleyen PKK/YPG'li terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristin sağ yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı." ifadelerine yer verildi.

(AA)


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