Tel Abyad'a hayat geldi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Tel Abyad’da Türk askeri, yaraları sarmak için gıdadan sağlığa tüm yardım imkanlarını seferber etti. Yıllardır terör örgütünün baskılarına maruz kalan bölge halkı, şimdilerde ise kendilerini teröristlerden kurtaran TSK desteğiyle yeni hayatlarına başlıyor. Uzun zamandır sağlık hizmeti almakta zorlanan halk için çalışmalarını tamamlayan TSK, terör örgütü mensuplarının yaptığı hastane yakınlarına getirdiği mobil klinikle Tel Abyad halkına sağlık hizmeti vermeye başladı. Klinikte 3 aylık bebeğini muayene ettiren baba Hasan el Ahmet, “Çocuğum bir süredir hastaydı. Askerler muayene ettiler ve ilacını verdiler. Allah onlardan razı olsun” dedi.

Fırından taze ekmek

TSK, tarafından kurulan mobil fırın, günde 8 saat çalışıyor ve günlük 3 bin 120 adet ekmek üretip dağıtıyor. Fırın, manav, market, berber, eczane, restoran ve pastaneler kepenklerini neredeyse hiç indirmeden bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. İlçe sokaklarında top oynayan, bisiklete binen Tel Abyadlı çocuklar da terörden kurtulmanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor.

Çocuklar artık gülüyor

Terörden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn’da çocuklar artık sokakta oynuyor.

Urfa’daki mülteciler dönmeye başlıyor

Tel Abyad halkı, terörden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor. Kentte yaşayan Ebu Ahmet “Bizi hep tehdit ettiler. Türkiye karşıtı olmamız için çok uğraştılar. İmamları yalan hutbe vermedikleri için tutukladılar” dedi. Terör zulmünden kaçıp Şanlıurfa’ya yerleşen Tel Abyadlı Yasin İsmail Halaf ise “Ben ve benim gibi birçok aile eşyalarını hazırladı, Türkiye oranın güvenli olduğunu söylediği anda ülkemize döneceğiz” dedi.

Tel Abyad’a 75 yataklı hastane

Sağlık Bakanlığınca, Tel Abyad’da teröristlerin kaçarken yaktıkları hastanenin onarımı için çalışmalara başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onarım ve altyapı çalışmaları sonrası hastanenin 75 yataklı olarak hizmete sunulacağını belirterek şöyle konuştu: “Tel Abyad ve Resulayn’da bakanlığımızın mobil hastanelerini hizmet vermeye başladı.”

Barış’ın ilk ‘Pınar’ı

Tel Abyad’da, doğum sancısı tutan Ziheyye El Halil isimli Suriyeli kadını Mehmetçik hastaneye yetiştirdi. Akçakale Devlet Hastanesi’nde sağlıklı bir bebek dünyaya getiren Suriyeli anne, Mehmetçiğe bebeğine ‘Pınar’ adını vererek teşekkür etti.

Mobil klinikten 7/24 hizmet

Tel Abyad’da Türk Kızılayı tarafından günlük 500 hastaya hizmet verecek mobil klinik hizmete sokuldu. Mobil klinikte dahiliye, radyoloji, çocuk hastalıkları ve laboratuvar hizmet birimleri ile 16 uzman hekimin bulunduğu ifade edildi. Kızılay ve Afad ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda, hijyen ve diğer yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor.

Okulu YPG’nin kampı yapmışlar

Tel Abyad’ın Tel el Khador Köyü’nde bulunan ve terör örgütü tarafından sözde askeri eğitim merkezi olarak kullanılan okulda güvenlik güçleri tarafından temizleme çalışması yaptı. SMO “En kısa sürede okul yeniden açılacak” dedi.

Kuş uçurtulmuyor

Tel Abyad’a bağlanan tüm yollara SMO tara fından kontrol nokta ları oluşturuldu. 7/24 nöbet tutulan bölgede adeta kuş uçurtulmuyor. Şüpheli görülen araç ları kontrol eden SMO askerleri, olası bir terör saldırısına karşı teyak kuzda. Ayrıca hakim noktalarda Mehmetçik kontrolü sağlıyor.

6 yıl sonra döndüğü evinde sükür secdesi

Resulaynlı Muhammed Rummane, YPG/PKK tarafından çıkarıldığı topraklara Barış Pınarı Harekatı’yla 6 yıl sonra dönüp şükür secdesine kapandı. Rummane, karargaha çevrilmiş olarak bulduğu evinin duvarlarındaki teröristbaşı posterlerini söktü. 20 yıl boyunca su işleri müdürlüğü yapan inşaat mühendisi Rummane, yuvasına döndüğü için Türkiye’ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek “Biz bu topraklar için kan döktük, buraların asıl sahibi bizleriz. Allah’ın laneti teröristlerin üzerine olsun” dedi.