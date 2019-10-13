Tel Abyad da temizlendi

Barış Pınarı Harekâtı’nın beşinci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Abyad ilçe merkezini ele geçirdi. Kuşatma dün sabah saatlerinde başladı. İlçe çepeçevre kuşatma altına alınırken önce batı bölgesi ile YPG/PKK’nın sözde asayiş merkezi ele geçirildi. Tel Abyad’ın güneydoğusunda kritik önemdeki Suluk beldesi de özgürleştirildi.

İKİ İLÇE, BİR BELDE 56 KÖY

Operasyon kapsamında dün Tel Abyad ve Rasulayn kırsalında toplam 42 köyün terör örgütünden temizlendiği öğrenildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 490 olduğu bildirildi. 9 Ekim’de başlayan harekâtta şu ana kadar toplam 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK’dan temizlenmiş oldu.

M-4 OTOYOLU KONTROL ALTINDA

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da dün Türkiye-Suriye sınırının 30-35 kilometre derinliğine inilerek stratejik önemdeki M-4 otoyolunun kontrol altına alındığı bildirildi. M-4 otoyoluna inen birlikler burada terör örgütünün ikmal hattını keserken, Tel Abyad’ın da özgürleştirilmesinin ardından PKK/YPG’nin Kamışlı ile Ayn El Arap arasındaki irtibatı da bütüntüyle koparılmış oldu.

SINIRDA YOĞUN GÜVENLİK

Suriye sınırındaki yerleşim alanlarında, sivillere sınıra yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapılıyor. Sınır hattında ise askerler zırhlı araçlarla sürekli devriye görevi yaparak teröristlerin olası saldırılarına ve sızma girişimine engel oluyor. Öte yandan sınır hattındaki Akçakale ve Ceylanpınar’a askeri sevkıyat gün boyu devam etti.

SINIRA SURİYE MİLLİ ORDUSU BAYRAĞI ASILDI

ASKERİMİZE SEVGİ SELİ

Terör örgütü PKK/YPG’nin Haziran 2105’ten beri işgali altında olan Tel Abyad’ın kurtarılmasıyla karşılarında Mehmetçik ve SMO askerlerini gören bölge halkı sevinç gösterisinde bulundu. Tel Abyadlılar, “Şükürler olsun onların esaretinden kurtulduk” dediler.