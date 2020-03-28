Teknoloji şimdi 'can' derdinde

Türkiye’de koronavirüs için hızlı tanı kitinden sonra yerli solunum cihazı da geliştirildi. Biosys Biyomedikal şirketi, geliştirdiği cihazın ‘tüm haklarını’ Sağlık Bakanlığı’na devretti. Şirket, önceki gün twitter hesabı üzerinden solunum cihazının fotoğrafını paylaşarak, altına “Seri üretim öncesi son hazırlıklar” notunu iliştirdi. Yerli solunum cihazına ilk siparişleri, yerli İHA üreticisi Baykar Makina, savunma sanayi şirketleri Tusaş, Aselsan ve Havelsan verdi. Şirketler, bu cihazları sağlık kuruluşlarına bağışlayacaklarını açıkladı.

YERLİ VENTİLATÖR SERİ ÜRETİME HAZIR



DYSON 10 GÜNDE TASARLADI

İngiliz elektrikli süpürge devi Dyson da 10 günde yeni bir solunum cihazı tasarladı. Şirket İngiliz hükümetinin bu cihazdan 10 bin adet sipariş ettiğini duyurdu. Cihazı diğer örneklerinden ayıran yanı pille çalışması; daha kolay taşınabilir olması.

BOSCH DA TANI KİTİ GELİŞTİRDİ

Alman Bosch şirketi, koronavirüsle birlikte 10 farklı virüs kaynaklı hastalığı teşhis edebilecek yeni bir hızlı test kiti geliştirdiğini açıkladı. 1,5 ayda geliştirildiği açıklanan hızlı test, 2.5 saatten kısa sürede koronavirüsü tespit edebiliyor. Laboratuvar sonuçları, testin yüzde 95’in doğru sonuç verdiğini gösterdi. Test ayrıca influenza A ve B dahil olmak üzere 9 farklı solunum yolu hastalığı için de kullanılabilecek. Cihaz, nisandan itibaren Almanya’da kullanıma sunulacak.

SAVUNMA SANAYİSİ SAĞLIĞA İYİ GELECEK



Türk savunma sanayisi, sahip olduğu birikim ve başarılarını sağlık alanına da yansıtmak için her türlü desteğe hazır. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Ventilasyon cihazları gibi konularda, cihazların alt bileşenlerinin veya belirli teknoloji ihtiyaçlarının karşılanması, test altyapısı ve tesislerin kullanılmasına yönelik savunma sanayisi şirketleri sonuna kadar kapılarını açmış ve her türlü kabiliyetlerini sahaya sürmüş durumdalar” dedi.

YERLİ TEST KİTİ



AŞI İÇİN ÜNİVERSİTELER ÇALIŞIYOR



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank koronavirüs aşısına ilişkin üniversitelerin çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Varank, “Tanı kitleri ve tedavi yöntemleri için de çalışılıyor. Hedefimiz 9 ay gibi bir sürede netice alabilmek. Alt platform çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Bilim insanlarımız çok güçlü neden sonuç almayalım. Gelişmelerimizi tubitak.gov.tr’den takip edebilirler” dedi. Bay-Kar, Aselsan Arçelik mühendislerinin seri üretim için bir araya gelirken, 15 Nisan itibarıyla bu solunum cihazlarının teslim edilmeye başlanmasını bekleniyor.