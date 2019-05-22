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  3. Teknoloji geliştirme bölgelerinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Teknoloji geliştirme bölgelerinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Teknoloji geliştirme bölgelerinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Teknoloji geliştirme bölgelerinin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Rize'nin Merkez İlçe Fener Mahallesi ve İstanbul'un Çekmeköy İlçe Taşdelen Mahallesi'nde sınır ve koordinatları belirlenen alanlar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.

Söz konusu karar, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4. maddesi gereğince verildi.

(AA)

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