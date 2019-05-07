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  3. Teknenin batmasıyla ortaya çıktı: Değeri tam 66 milyon TL

Teknenin batmasıyla ortaya çıktı: Değeri tam 66 milyon TL

Teknenin batmasıyla ortaya çıktı: Değeri tam 66 milyon TL

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde teknenin batmasıyla 1 ton 411 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun değerinin yaklaşık 66 milyon 300 bin TL olduğu öğrenilirken, uyuşturucu olayı ile bağlantılı olduğu iddia edilen 6 şüpheli yakalandı, 2 de araç ele geçirildi. 1 şüphelinin arama çalışmaları ise devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına, 6 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Behram köyü Antik Liman mevkii sahil kenarında şüpheli paket olduğu ihbarı bildirildi. İhbara konu mahalde yapılan araştırmada, kıyıya vurmuş vaziyette 1 adet paket bulundu. Paket kontrol edildiğinde içerisinde yaklaşık 14 kilogram uyuşturucu madde (Skunk olduğu değerlendirilen) ele geçirildi. 

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca sahil şeridinde yaya/motorlu devriyeler ve drone kullanarak, Sahil Güvenlik Komutanlığınca denizden bot ve havadan helikopter uçuşuyla Ege Denizi’nde arama-tarama faaliyeti başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan aramalar neticesinde 285 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde bulundu. 

Uyuşturucu olayı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalanırken, 2 de araç ele geçirildi. 1 şüphelinin arama çalışmaları ise devam ediyor. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca söz konusu uyuşturucu maddenin taşındığı tekne Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Yellice adası yakınlarında battı, bölgeden toplamda yaklaşık 1 ton 126 kilogram uyuşturucu madde bulundu. 

Çanakkale ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde toplam 1 ton 411 kilogram ağırlığında, piyasa değeri yaklaşık 66 milyon 300 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA

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