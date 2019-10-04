Tekirdağ'da sendikanın yönetici ve üyelerine yönelik terör operasyon düzenledi
Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen terör operasyonunda 18 sendikacı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL) Çorlu Şubesi ile şubeleşme çalışmalarının sürdürüldüğü Çerközköy ilçesinde, sendikanın yönetici ve üyelerine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Sendika binası ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)