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  • Tekirdağ'da polis alıcı kılığına girdi, 1400'lü yıllara ait Tevrat ve Tasvir ele geçirildi
12 Haziran 2019 Çarşamba 11:41 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:41

Tekirdağ'da polis alıcı kılığına girdi, 1400'lü yıllara ait Tevrat ve Tasvir ele geçirildi

Tekirdağ'da polis alıcı kılığına girdi, 1400'lü yıllara ait Tevrat ve Tasvir ele geçirildi

Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanuna Muhalefet suçuna yönelik KOM Şube Müdürlüğü tarafından geniş çaplı yapılan istihbari çalışmalar başlatıldı.

Tarihi eser niteliğindeki kitapları satmaya çalıştıkları bilgisine ulaşılan şahıslar ile yapılan görüşmeler neticesinde polis ekipleri alıcı kılığına girdi. Daha sonra yapılan çeşitli görüşmelerden sonra alıcı kılığına giren polis ekipleri ile şüpheliler buluştu. Polisler ile şahısların buluşmasıyla operasyon için düğmeye basılarak 6 kişi gözaltına alındı ve muhafaza altına alınan bir araçta arama yapıldı. 

1400'LÜ YILLARA AİT KİTAPLAR

Operasyon kapsamında bir araçta yapılan aramada araçta 1400 ve 1600’lü yıllara ait olduğu değerlendirilen sanduka içerisinde 1 adet Tevrat ve 2 adet Tasvir tabir edilen dua kitabı ve ayrıca 7.65 çapında 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şahıs hakkında 2863 kanuna muhalefet suçundan yasal işleme başlatıldı. 

(İHA)

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