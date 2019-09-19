Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7083
  • 6,325
  • 274.546
  • 100553
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Tekirdağ'da görüntülendi! Koparana 60 bin lira ceza

Tekirdağ'da görüntülendi! Koparana 60 bin lira ceza

Tekirdağ'da görüntülendi! Koparana 60 bin lira ceza

Dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen ve 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambakları Tekirdağ’da gözlemlendi.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce biyolojik çeşitlilik izleme projesi kapsamında kum zambağı bitkisi, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde görüldü.

İHA'da yer alan habere göre, kurum tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kum zambağı (Pancratium maritimum) nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı bir bitkidir. Çok yıllık, soğanlı, genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40-45 santim boyunda, beyaz çiçeklidir. Çiçeklenme zamanı Ağustos ve Ekim ayları arasındadır.”

CEZASI ÇOK AĞIR

Dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen ve 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarını ticari amaçla sökenlere, çok yüksek idari para cezası uygulanıyor. Bu bitkiyi sökenlere Çevre Kanununun 20. ceza maddesi uyarınca takriben 60 bin TL ceza uygulanıyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İki sürpriz proje ile ekranlara dönüyor
4 yıl önce küsmüşlerdi... Flaş hamle!
Bebeklerinin ismi belli oldu
Demet Özdemir'den aşk açıklaması
Yeniden anneliğe yeşil ışık
<p>Olay, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kumluca´ya bağlı Eski Cami Mahallesi´nde tek başı

Kümese Sokup Başına Çekiçle Vurduğu Yaşlı Kadının Bileziğini Çaldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Osmanlı Avrupa’da nereleri fethetti ve ne kadar hüküm sürdü?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları