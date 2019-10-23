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  3. Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

 İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karanfil Sokağı'ndaki bir adreste terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen H.E, K.S, R.D, M.A.S, A.E.H. ve M.R.E. gözaltına alındı. Adresteki aramada ele geçirilen dijital materyaller ile 3 bin 500 lira ve bin dolara el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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