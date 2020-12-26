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  • Tekirdağ'da 1 ton sahte içki ele geçirildi: Yılbaşında piyasaya sürülecekti
26 Aralık 2020 Cumartesi 17:17 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da 1 ton sahte içki ele geçirildi: Yılbaşında piyasaya sürülecekti

Tekirdağ'da 1 ton sahte içki ele geçirildi: Yılbaşında piyasaya sürülecekti
DHA

Tekirdağ'da, yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan 1 ton sahte içki ele geçirildi. 3 ayrı adrese yapılan baskında üç kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Komutanlığı ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde üç ilçeye yapılan baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Tekirdağ İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri; Çorlu, Marmara Ereğlisi ve Muratlı ilçelerinde sahte içki üretiminin yapıldığı, yılbaşında piyasaya sürüleceği ihbarının alınması üzerine harekete geçti.

Üç ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan Jandarma ekipleri, evlerin bodrum katlarında şişelerin ve bidonların içinde toplam 1 ton sahte içki ele geçirdi.

Olayla ilgi üç kişi gözaltına alınırken, Jandarma'nın başlattığı soruşturma sürüyor.

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