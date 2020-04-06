Tekalifi Milliye nedir? Tekalifi Milliye emirleri ve maddeleri nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yoluyla gerçekleşen konferans sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Tekalifiye Milliye kanunlarına da değinen Erdoğan test sayısında günlük 20 bini geçerek hastaları tespit ve virüsün yayılmasını engelleme konusunda önemli bir eşiğin daha aşıldığını ifade etti. “Tekalifi Milliye nedir?” sorusu da vatandaşlar tarafından merak edip araştırılmaya başladı. İşte Tekalifi Milliye maddeleri ve emirleri...



TEKALİFİ MİLLİYE NEDİR?

Tekâlif-i Milliye (Millî Yükümlülükler ya da Ulusal Vergiler), Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı "Ulusal Yükümlülük" emirleridir. 7 Ağustos 1921'de yayınlanmış olup toplamı on maddedir.

TEKALİFİ MİLLİYE EMİRLERİ VE MADDELERİ

-Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.

-Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.

-Her aile bir askeri giydirecek.

-Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

-Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

-Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak.

-Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak.

-Sahipsiz bütün mallara el konacak.

-Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.

-Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.

Tekâlif-i Milliye Emirleri, 7 ve 8 Ağustos 1921 günleri yayımlanmıştır ve on emirden oluşmaktadır. "Tekâlif-i Milliye Emirleri" çok kapsamlı olup bir taraftan aynı vergi mahiyetindeki uygulamayı içermekte, diğer taraftan da hizmet vergisi mahiyetindeki uygulamayı öngörmektedir.