Tek tıkla Hollywood'dan Türkiye'ye köprü

Yelda GÖKDAĞ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Holywood başta olmak üzere yabancı sinema yapımcılarıyla yönetmenlerini Türkiye’ye çekmek için önemli bir adım attı. Türkiye’de film çekilebilecek tarihi ve görselliği yüksek film lokasyonlarını tanıtmak için hazırlanan ‘Filming in Turkey’ adlı web adresi dün itibarıyla hizmete alındı. Yabancı yönetmen ve yapımcıların ihtiyaç duyduğu bilgilere de portalda yer verildi. Sitenin, Türk ve yabancı sinema endüstrisi arasında köprü vazifesi görmesi planlanıyor.

YABANCI FİLME 30 DESTEK

TBMM Genel Kurulu’nda geçtiğimiz yasama döneminde kabul edilen ‘Yeni Sinema Kanunu’yla Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunan yabancı filmler için harcanan tutarın % 30’una kadar destek verilmesi sağlanmıştı. ‘Filming in Turkey’ portalında bu desteğe ilişkin de yabancı yapımcı ve yönetmenlere bilgi veriliyor.