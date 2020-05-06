Tek-çift uygulama bitti, taksiciler işbaşında

Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte ticari taksi şoförleri araçlarının başına geçti. Kasımpaşa’da taksi durağı sahibi Ufuk Turan, “Tek-çift uygulamasından memnunduk. Araç sayısı yarıya düştüğü zaman iş yapıyorduk. Bu uygulama bayram sonuna kadar sürseydi çok daha iyi olurdu “ dedi. Ümraniye’deki taksi durağı sahibi Rıfat Yılmaz ise, “Şu anda durağımız da 30’a yakın aracımız var. Tek çift uygulaması bitti. Ama AVM ise 11 Mayıs’ta açılıyor. İstanbul’da şu an 18 bine yakın taksi yollarda” dedi.