'Tek bayrak altında ortak paydamız vatan'

Mahçiçek mesajında “Yüzyıllar boyu tarih sahnesinde asla hiçbir milletin, hiçbir devletin esareti altına girmeyen Türk Milleti bir kez daha dünyaya ve hain emeller peşinde olanlara gücünü göstermiştir” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde aziz milletimizin onurlu duruşuyla kazandığı Demokrasi Zaferi’nin 3. Anma Yılını kutluyoruz. Türk Milleti 15 Temmuz günü ödediği bedelleri hiçbir zaman unutmayacak ve nesillerine de aktaracaktır.

AZİZ MİLLETİMİZİ KUTLUYORUM

Demokrasimizi hiçe sayarak milletin üzerine yürüyen hain terör örgütü milli birlik ve beraberliğimiz karşısında bozguna uğradı.

Milletimiz o kara günde, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkmış ve kadın-erkek-çocuk demeden bedenlerini tankların önüne atmıştır. Gördük ki “Biz”; lazımızla, çerkezimizle, kürt kardeşlerimizle, alevi kardeşlerimizle dili, dini hayat görüşü ayrı da olsa tek bayrak altında toplandığımız bu vatan, bizim ortak paydamızdı. Aziz milletimizi 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’nden dolayı kutluyorum ve diliyorum ki, milletimiz bir daha böyle bir şey yaşamasın.

HALİSDEMİR'İ UNUTAMAYIZ

Tabii ki 15 Temmuz’a her bir şehidimiz gibi damgasını vuran Ömer Halis Demir’i unutmamak lazım. Onu yetiştiren anne ve babasının ellerinden öpüyorum, şehidimize de rahmet diliyorum. Türk milleti Ömer Halis Demir’i ve ailesini bağrına basmış ve nesiller boyu anlatılacak bir kahramana sahip çıkmıştır.

15 Temmuz günü gözlerini bile kırpmadan bedenlerini tankların, mermilerin üzerine atan şehit olan o koca yürekli vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize de yaşadığımız hayat boyunca teşekkürlerimizi borç biliyorum.”