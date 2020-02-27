Tek adaylığa karşı muhaliflerden Selin Böke hamlesi

CHP’nin 28-29 Mart’ta yapacağı 37. Olağan Kurultayı öncesinde muhalifler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip çıkarmak için harekete geçti. Ekibin başına ise 2018’de “Gelecek İçin Biz” isimli grupla imza toplayan ve Ankara İl Kongresi’nde CHP yönetimini eleştiren İlhan Cihaner geçti.

İKNAYA ÇALIŞIYORLAR

Cihaner ile Ali Şeker’in başını çektiği muhalif grubun Selin Sayek Böke’yi aday yapmak için uğraştığı ancak ikna edemediği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta yapılan görüşmede Böke’nin yıpranmamak için böyle bir karar aldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkabilecek en güçlü aday olarak düşünülen Böke ile bu hafta ikinci bir görüşmenin daha yapılacağı öğrenildi. Böke’nin aday olmaması durumda ise Cihaner’in adaylığa soyunacağı iddia edildi.

Muhalifler, aday çıkaramama durumunda Kılıçdaroğlu’nun PM listesini delme planını devreye koyacak. Gençlik ve Kadın Kolları seçimlerine de tek adayla gidilmesi parti içinde gerilime neden oldu. Çarşaf listeyle seçime gidilmesi durumunda Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Oğuz Kaan Salıcı, Engin Özkoç gibi isimlerin listeden çıkarılması planlanıyor.

KURMAYLAR KAYBETTİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun ile Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç kendi illerinde kaybetti. Sakarya’da Ecevit Keleş 133 oyla il başkanı seçildi. Özkoç’un desteklediği aday Reyhan Şahin 103 oy aldı. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise Çanakkale İl Kongresi’nden yenilgiyle çıktı. Erkek’in desteklediği mevcut il başkanı İsmet Güneşhan seçimleri kaybetti.

ÖZEL’E MANİSA DARBESİ



Ordulu Seyit Torun kongreyi de kaybetti. Üç adayın yarıştığı seçimde Atila Şahin kazaldı, Torun’un desteklediği Osman Güngör 201’de kaldı. Kendi mahallesinde bile delege seçilemeyen Özgür Özel’e ikinci darbe Manisa’dan geldi. Özel’in destek verdiği Gülşah Durbay kaybetti, Semih Balaban kazandı.

İLK RAKİP AYTUĞ ATICI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir kez daha aday olacağı 37. Olağan Kurultay’da CHP’liler adaylıklarını açıklamaya başladı. Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkacak ilk rakip CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. “Başarısız olan yöneticilerin görevi bırakmaları bir reform olacaktır” diyen Atıcı, düzenlediği toplantıda ‘Reform Hareketi Manifestosu’ dağıttı.