Tehlikeli çıkış! Kılıçdaroğlu YSK üyelerini hedef gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Parti Meclisi'ni toplayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra TBMM grup toplantısına katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun YSK üyelerini hedef gösterdiği o ifadeler:

“YSK’daki sözde hakimler demokrasi adına utanırlar mı bilmiyorum. Kendilerine hakim dendiği için utanırlar mı bilmiyorum. Esen rüzgara göre değil, kanuna göre karar veren bir YSK istiyoruz.

O yedi adam YSK içindeki çetenin organlarıdır. Yedi tane çete mensubu, sözde hakim. 7 sözde hakim, çete mensubu, AKP’nin arka kapıdan belli çevreleriyle hareket edip, seçimi iptal ettirdiler.

Kumpası CHP yapmadı ama bilmediğimiz birilerinin henüz tam olarak bilmediğimiz bir şeyler yaptığını biliyoruz’. Cümleyi anladınız mı bilmiyorum ama o 7 hakim anladı bunu ve seçimi iptal etti. Ki onlar YSK’nın içindeki çetenin organlarıdır.

Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapan çete mensuplarının adlarını açıklıyorum. Muharrem Akkaya, Nakiddin Buğday, Erhan Çiftçi, Zeki Yiğit, Faruk Kaymak, İlhan Hanağası, Refik Eğri. Eğri, soyadı ne kadar manidar değil mi? Bunlar YSK içindeki çete üyeleri, sözde hakimler.”