16 yaşındaki oğlu için eyleme katılan baba Celil Begdaş, evladına kavuşmak için eyleme devam edeceğini söyledi. Terör örgütünün yoksul insanların çocuğunu kaçırdığını vurgulayan Begdaş, “Burada oturan herkes çocuğunu istiyor. Buradan kimse kalkmayacak. Tehditlerden korkmuyoruz. Çocuğumu getirsinler, buradan kalkayım. Beni sosyal medyada tehdit ediyorlar ve diyorlar ben haklarında şikâyetçi oldum. Burada öleceğimi bilsem dahi bir yere gitmeyeceğim. 95 gündür buradayım ve çocuğum gelinceye kadar buradan ayrılmayacağım. Herkes elini taşın altına koysun, bu çocuklara bir çare bulsun” diye konuştu.