Teff tohumu nedir? Teff tohumu ne işe yarar?

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanan teff tohumu ele geçirildi. Birçok Türk ünlünün yanı sıra Hollywood yıldızlarının da zayıflama amaçlı kullandığı bu tohumun, etkisi araştırılıyor. Teff tohumlu zayıflama çayı nedir,ne işe yarar? diye merak etmeye başladı işte yanıtı..

TEFF TOHUMU NEDİR?

Kuzey Etiyopya'da yetişen bir bitki olan Teff, minik taneciklere sahip olan bir tahıl çeşididir. Bu bitki, yapılan araştırmalara göre dünyanın en ufak tahıl tanesi olma özelliğine de sahip. Beyaz, kırmızı ve kahverengi olmak üzere 3 çeşidi bulunan teff tohumunun özellikleri de türüne göre farklılık gösterir.

Teff tohumlu çay gibi 'hızlı kilo verdirir' adı altında satılan besinlerin uzun süreli kullanımı bağırsak hareketlerini bozuyor. Zamanla kalıcı kabızlık, kalıcı ishale sebep olabiliyor. Bu tür çaylar, sadece bağırsaktan su atımına yardımcı oluyor.

Vücut idrar ve dışkı yoluyla su kaybediyor. Bu su kaybıyla birlikte yüksek oranda potasyum kaybı da yaşanıyor. Kalp, kaybettiği potasyum ile aritmiğe giriyor ve bu durum ölümle dahi sonuçlanabiliyor.