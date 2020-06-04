Tedbirlere uymayan 496 bin 841 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı aylık bilgilendirme toplantısında koronavirüs tedbirlerine ilişkin son rakamları paylaştı.

Vefa Sosyal Destek Grupları, 22 Mart’tan bu yana 14 milyon 971 bin 343 talebi yerine getirdi.

Bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan 496 bin 841 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı.

Salgın sürecinde fırsatçılara yönelik 81 ilde yapılan 447 operasyonda 601 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şu ana kadar toplam 65 ildeki 492 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulandı. Karantina tedbiri bugün itibarıyla 58 yerleşim yerinde sürüyor.

Koronavirüsle mücadele sürecinde bugüne kadar sosyal medyada provokatif paylaşımda bulunan 11 bin 544 hesap hakkında çalışma yapıldı. Tespit edilen bin 152 kullanıcıdan 520’si yakalandı, 11’i tutuklandı.

Salgınla mücadele döneminde sosyal medyada özellikle FETÖ iltisaklı kullanıcılar tarafından dezenformasyon ve algı amaçlı olarak hassasiyetlerinin istismar edildiği görüldü.