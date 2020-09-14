Tedbirler hayati önem taşıyor! 'Okul sürecinde D vitamini kullanın'

21 Eylül’den itibaren kademeli olarak başlayacak yüz yüze eğitim, vakaların artışıyla birlikte endişeleri de beraberinde getirdi. Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler, hem grip enfeksiyonlarının hem de bulaş riskinin artması riskine karşı uzmanların ağzından çıkacak her türlü tedbiri dikkate alıyor. Bu kapsamda haftaya okula başlayacak öğrencilerin tedbirlere harfiyen uyması hayati önem taşıyor. AKŞAM, 9 ay sonra okullarına kavuşacak olan öğrencilerin bu süreci en az hasarla atlatması için hangi önlemleri alması gerektiğini uzmanlara sordu:

8 SAAT UYKUYA DİKKAT



İstanbul Tema Hastanesi KBB Uzmanı Prof. Dr. Altan Yıldırım: “Öğretmenler çocuklara tedbirleri renkli resimlerle anlatarak eğlenceli hale getirebilir. Birinci sınıf çocukları için en önemli konu hijyen ve tuvalet temizliği. Bunun için çocuğunuzun yanında mutlaka ıslak mendil bulundurun, el yıkamasını takip ettirin. Okul sürecinde çocuklarınıza D vitamini takviyesi verin. Doktor kontrolünde günde 1 kez 2 damla yeterli, multivitaminler ise gereksiz. Bağışıklık uykuyla güçlenir. Çocuklarınızın en az 8 saat uyumasını günde 1 saat fiziksel aktivite yapmasını sağlayın. Maskeyi çocuğunuzun yaşına uygun alın.”

BİRAZ MİKROP FAYDALI



Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Korkmaz: “Çocuğunuza Kovid-19’u, ‘grip gibi bir hastalık’ diyerek anlatın, tedbirleri ona güven verecek şekilde işleyin. Çocuğunuzu hasta olan kişilerle aynı ortama sokmayın. Misafir kabul etmeyin ve kalabalık alanlara götürmeyin. Çocuğunuzun bağışıklığını güçlendiren vitamin ve mineraller; A, C,E, B6, D, çinko, bakır, selenyum ve demirdir. Haftada 2 kez balık yedirin, mevsimsel sebze ve meyve tüketmesini sağlayın, ceviz, fındık ve bademi yanından eksik etmeyin. Çocuğunuza her gün banyo yaptırmanıza gerek yok; haftada iki kez yeterli. Aslında çocuğun biraz kirlenmesi önemli; çünkü mikrop ve bakteri gelişmekte olan bağışıklığı için faydalı. Tabi ki Kovid-19 teması olduğunu düşünüyorsanız, banyosunu yaptırın.”

HER ÇOCUK GRİP AŞISI OLMALI MI?



Uzm. Dr. Neslihan Korkmaz: “Kronik hastalığı olanlarla, bakanlığın belirlediği belli risk grubunda bulunan çocukların kesin olarak aşılanmasını tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte evde bir yaş altında çocukların bulunduğu durumlarda kreşe ya da okula giden abi ve ablaları, bakıcılarda dahil olmak üzere tüm ev halkının aşı yaptırmasını öneriyoruz.”