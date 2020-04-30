Tedavide Türkiye farkı

OSMAN NURİ CERİT



Dünya salgınla mücadele ederken, her ülke farklı tedavi yöntemi denedi. Türkiye’de ise diğer ülkelere oranla ölüm sayısı daha düşük seviyede kalırken, hasta iyileşme oranları da hızla arttı. Yoğun bakıma yatan ve solunum cihazına bağlanan hasta sayısı ise düşük seviyelerde kaldı. İşte bunu nedeni:

• Türkiye herkes sosyal güvencesiyle sınırsız sağlık hizmetine ulaştı.

• Tedavi yöntem ve süreci Sağlık Bakanlığı tarafından tek elden belirlenerek yönetildi.

• Türkiye’de her hastanede aynı algoritmalar, aynı tedavi yöntemi ve aynı dil konuşuldu ve uygulandı.

• Antiviral ve bağışıklık güçlendirici ilaçlar, Ocak ayında depolandı, her hastaya verildi.

• Yoğun bakımdaki hastalara pıhtı önleyiciler erken başlandı. Bu da olası hastalıkların önüne geçti.

• Ağırlaşan hastalar hemen tüpe bağlanmadı, vücudun direnç geliştirmesi sağlandı.

• Sağlık çalışanları olağanüstü performans ve yetkinlik gösterdi.

AP, CERRAHPAŞA’DAKİ MÜCADELEYİ DÜNYAYA BU FOTOĞRAFLARLA DUYURDU



İstanbul’da Kovid-19 salgınına yakalananların tedavi edildiği en önemli hastanelerden biri de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi. Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), dün Cerrahpaşa’nın içinden fotoğrafları dünyaya servis etti, Türk sağlık ordusunun insanüstü mücadelesine şahitlik etti. Düne ait fotoğraflarda, koronavirüs hastaları için ayrılmış bölümde görev yapan doktor ve sağlık personeli yer aldı. Ajans haberinde ilk vakanın görüldüğü günden bu yana günlük ölümlerin ve enfeksiyon oranlarının düştüğü hafta vurgusu yaptı.

CNN DE HABER YAPMIŞTI



Amerikan medya kuruluşu CNN International da 5 gün önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yoğun bakım ünitesine girerek doktorlar ve hemşirelerle görüşmüş, “Burada Avrupa ve ABD’deki gibi koruyucu ekipman ve yatak sıkıntısı yok” haberi yapmıştı.