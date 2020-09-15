Tecavüz iddiasına şantaj da eklendi! Diz boyu iğrençlik!

Tecavüze uğradığını iddia eden S.T.’nin müfettişlere verdiği ifadede, cinsel saldırının kayda alındığını ve görüntüleri oğluna gösterilmekle tehdit edildiğini söylediği öğrenildi. S.T. başkan ve 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Murat Sultansu, “Müvekkilimin bu kadar beklemesinin sebebi suçun çok ağır iddialar içeriyor olması” dedi.

BAŞKASINA DA YAPTI!



Çiftlikte tecavüze uğradığını iddia eden S.T., görüntülerin ailesine izletilmesi korkusuyla ses çıkarmadığını belirterek şöyle konuştu: “Bana alkol verdiler. Başkan ve bir kişi tecavüz etti. Cinsel saldırıyı kayda aldılar, 2 ay boyunca oğluma ve tüm aileme göstermekle tehdit ettiler. Konuşmalarında başka kadınlara da benzer şeyler yaptıklarını söylüyorlardı.”