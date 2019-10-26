TDK'ya göre hangi şekilde bir ifade yoktur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

TDK'ya göre hangi şekilde bir ifade yoktur? Kim Milyoner Olmak İster sourusu TDK'ya göre hangi şekilde bir ifade yoktur? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 26 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru

A: Şak diye

B: Hop diye

C: Pat diye

D: Çat diye

Doğru cevap: Çat diye