Kim Milyoner Olmak İster sorusu TDK'ya göre hangi üniversitenin adının kısaltması KÜ değildir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

TDK'YA GÖRE HANGİ ÜNİVERSİTENİN ADININ KISALTMASI KÜ DEĞİLDİR?



A: Kırklareli Üniversitesi



B: Kırıkkale Üniversitesi

C: Kastamonu Üniversitesi

D: Koç Üniversitesi

Doğru cevap: A Kırklareli Üniversitesi. Kırklareli Üniversitesi'nin kısaltması KLÜ'dür.



