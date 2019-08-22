TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir renk adıdır?
TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir renk adıdır? Güven Bana sorusu TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir renk adıdır? Müge Anlı’nın sunumu ile gerçekleşen Güven Bana yarışma programı her perşembe günü Atv ekranlarında yayınlanıyor. İki kişinin yarıştığı programda toplam ödül 1.000.000 TL. Tatlı Sert programı ile başarılı işlere imza atan Müge Anlı, yaz aylarında yarışma programı ile ekranlara dönüş yaptı. Güven Bana yeni bölümü 22 Ağustos Perşembe günü seyirci ile buluştu
TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir renk adıdır? Güven Bana sorusu TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir renk adıdır? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 22 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu
A: Balrengi
B: Dumanrengi
C: Gümüşrengi
D: Kahverengi
Doğru cevap: Kahverengi