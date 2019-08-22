TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir renk adıdır? Güven Bana sorusu TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir renk adıdır? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 22 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Balrengi

B: Dumanrengi

C: Gümüşrengi

D: Kahverengi

Doğru cevap: Kahverengi