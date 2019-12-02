TDK Sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı 'göstergeç'tir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster sorusu TDK Sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı 'göstergeç'tir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 2 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

TDK Sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı 'göstergeç'tir?

A: Termometre

B: Monitör

C: Televizyon

D: Video oynatıcı

Doğru cevap: B Monitör