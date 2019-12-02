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  3. TDK Sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı 'göstergeç'tir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

TDK Sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı 'göstergeç'tir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

TDK Sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı 'göstergeç'tir" Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster sorusu TDK Sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı 'göstergeç'tir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu TDK Sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı 'göstergeç'tir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 2 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

TDK Sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı 'göstergeç'tir?

A: Termometre

B: Monitör

C: Televizyon

D: Video oynatıcı

Doğru cevap: B Monitör

 

 

 


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