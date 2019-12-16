Kim Milyoner Olmak İster sorusu TDK, hangisini pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye yarayan, insanın üzerinde taşıyabileceği teyp şeklinde tanımlar? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 16 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

TDK, hangisini pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye yarayan, insanın üzerinde taşıyabileceği teyp şeklinde tanımlar?

A: Adımçalar

B: Kasetçalar

C: Gezerçalar

D: Yürürçalar

Doğru cevap: D Yürürçalar