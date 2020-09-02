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  3. TCMB Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener yeniden atandı
02 Eylül 2020 Çarşamba 08:01 | Son Güncelleme:

TCMB Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener yeniden atandı

TCMB Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener yeniden atandı
DHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Emrah Şener, dört yıldır sürdürdüğü görevine yeniden atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 1 Eylül tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan (Guvernör) Yardımcılığı'na, 1211 sayılı Kanun'un 29. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Emrah Şener atanmıştır" denildi,

Aynı göreve ilk olarak 2 Eylül 2016 tarihinde atanan Emrah Şener'in görev süresi bugün doluyordu.

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