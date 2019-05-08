Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1868
  • 6,9343
  • 256.778
  • 90.010
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. TCDD'den yüksek gerilim uyarısı

TCDD'den yüksek gerilim uyarısı

TCDD'den yüksek gerilim uyarısı

TCDD Genel Müdürlüğünce, Eskişehir-Kütahya-Balıkesir demir yolu hattında yapımı tamamlanan Piribeyler-Sindirler istasyonları için yüksek gerilim uyarısında bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD) yapılan açıklamada, elektrifikasyon tesisleri kurulumu çalışmaları kapsamında, Eskişehir (hariç)-Kütahya-Balıkesir demir yolu hattının, yapımı tamamlanan Piribeyler-Sindirler (Balıkesir) istasyonları arasındaki kısıma 10 Mayıs Cuma gününden itibaren 27 bin 500 volt yüksek gerilim verileceği bildirildi.

Açıklamada, "Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir." ifadesi kullanıldı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Büşra Develi'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Yasemin Özilhan'a eşinden uyarı geldi! Çantasında çikolata taşıyor
Simge Sağın işine yatırım yapıyor
Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler karakolluk oldu
Zehra'nın yeni imajı olay oldu!
Göreme, Ürgüp ile birlikte Kapadokya´nın merkezi konumunda. Göreme´nin yeryüzü şeklinin oluşumu 60 m

Kapadokya´nın Kalbinin Attığı Yer: Göreme

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

SSK'lı emekliye 4'lü müjde paketi

4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı