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  3. TCDD'den koronavirüs kararı: Geçici olarak durduruldu

TCDD'den koronavirüs kararı: Geçici olarak durduruldu

TCDD'den koronavirüs kararı: Geçici olarak durduruldu

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Koronavirüsüne karşı çeşitli tedbirler alınmaya devam edildiği açıklandı.

Bu kapsamda, İstanbul-Sofya Ekspresi’nin seferlerine, Koronavirüsü nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak ara verildi.

Türkiye ile İran arasında demiryolu yolcu taşımacılığını sağlayan Ankara- Tahran arasında işletilen Transasya Ekspresi ile Van-Tahran Tren seferleri de bir süre önce Koronavirüsü nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur.


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