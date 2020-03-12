TBMM'ye 15 Temmuz Anıtı

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine karşı dik durarak hayatlarını ortaya koyan şehitler için Meclis bahçesine yapılan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı törenle açıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hiçbir darbe döneminde Meclis’in bombalanmadığına dikkati çekerek, “15 Temmuz gecesi Meclis’e üç bomba atıldı, o bombalardan birinin düştüğü yere ise bugün açılışını yaptığımız anıt dikildi. Bugünün iki nedeni daha var. İlki; 12 Mart darbesi. 15 Temmuz’un da ipuçlarını veren bir darbe. O tarihlerde de TBMM’nin üzerinden TSK’ya ait uçakların bombalama yok ama uçuş yaptığı teşebbüs. İkincisi; İstiklal Marşımızın 99’uncu yılı. Bu anıtın bizim hem kötü hatıraları hem de geleceği yönelik olarak iddialarımızı hatırlamamız için kalıcı bir vesile olacağına inanıyorum” dedi.