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30 Eylül 2020 Çarşamba 11:56 | Son Güncelleme:

TBMM'de ziyaretçi yasağı uzatıldı

TBMM'de ziyaretçi yasağı uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı

Meclis'te ziyaretçi yasağı uzatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

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