03 Haziran 2020 Çarşamba 11:46 | Son Güncelleme:
Komisyonda, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile AK Partili 128 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif görüşülüyor.
TBMM'de yoğun mesai: 2. Yargı Paketi görüşmeleri başladı
TBMM Adalet Komisyonunda 2. Yargı Paketi'ni içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.
Komisyonda, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile AK Partili 128 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif görüşülüyor.
Güler, hukuk yargılamasının sadeleştirilmesi, etkinliğinin artırılması ve sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan 63 maddelik ikinci yargı paketine ilişkin bilgi verdi.
AA