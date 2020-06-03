Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7458
  • 7,5701
  • 372.82
  • 108971
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. TBMM'de yoğun mesai: 2. Yargı Paketi görüşmeleri başladı
03 Haziran 2020 Çarşamba 11:46 | Son Güncelleme:

TBMM'de yoğun mesai: 2. Yargı Paketi görüşmeleri başladı

TBMM'de yoğun mesai: 2. Yargı Paketi görüşmeleri başladı

TBMM Adalet Komisyonunda 2. Yargı Paketi'ni içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.

Komisyonda, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile AK Partili 128 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif görüşülüyor.

Güler, hukuk yargılamasının sadeleştirilmesi, etkinliğinin artırılması ve sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan 63 maddelik ikinci yargı paketine ilişkin bilgi verdi.

AA


Türkiye'den müthiş hamle... Uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu!
İkinci el araçta büyük oyun... Fiyatları onları yükseltiyor!
Cimbom'un birkaç yıldır istediği yıldızı Fener kapıyor
Bakan müjdeyi verdi: Yurtlarda karantina sona erdi
Oteller için yeni karar çıktı! Artık böyle olacak
MSB'den açıklama: Her türlü tedbir alındı

MSB'den açıklama: Her türlü tedbir alındı

Sınavdan önce o besinler zehirlenmeye neden olabilir!

Sınavdan önce o besinler zehirlenmeye neden olabilir!

Dünyanın en ateşli stadyumlarını açıklandı!

Dünyanın en ateşli stadyumlarını açıklandı! Türkiye'den hangi takım listede?

Doğada çok nadir görülen albino hayvanlar

Doğada çok nadir görülen albino hayvanlar