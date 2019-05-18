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  3. TBMM'de yakalanan 2 DHKP-C'linin gözaltı süresi uzatıldı

TBMM'de yakalanan 2 DHKP-C'linin gözaltı süresi uzatıldı

TBMM'de yakalanan 2 DHKP-C'linin gözaltı süresi uzatıldı

TBMM'de banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlının gözaltı süresinin ikinci kez uzatılması kararlaştırıldı.

Ankara'da 4 gün önce TBMM Dikmen Kapısı'na gelerek, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal´ı ziyaret edeceklerini söyleyen Mulla Zincir ve Eylem Yücel, Meclis'e girmek istedi. Mulla Zincir, ucuna jilet bantlanan kurşun kalem ile Meclis çalışanına saldırıp, rehin almak istedi. Mulla Zincir ve Eylem Yücel, TBMM Koruma Daire Başkanlığı personelince etkisiz hale getirildi. Şüphelilerin üst aramasında bomba düzeneği şekli verilmiş siyah kutu ve uç kısmına jilet bantlanmış kurşun kalem bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Soruşturmayı yürütün savcının talimatıyla, Ankara Adliyesi'ne getirilen iki şüpheli için, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde 4 gün ek gözaltı süresi alındı. Adliyedeki işlemlerin ardından şüpheliler yeniden emniyete götürüldü.

(DHA)

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