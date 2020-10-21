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21 Ekim 2020 Çarşamba 07:01 | Son Güncelleme:

TBMM'de Markar Esayan için saygı duruşu

TBMM'de Markar Esayan için saygı duruşu
- YELDA GÖKDAĞ

TBMM Genel Kurulu öncesi AK Parti milletvekili ve AKŞAM yazarı Esayan için saygı duruşu yapıldı.

TBMM Genel Kurulu dünkü oturuma, vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili ve AKŞAM yazarı Markar Esayan için saygı duruşuyla başladı. Genel Kurul’un ardından gazetecilerle sohbet eden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Esayan’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyerek, “Onu özleyeceğiz. Bir taraftan da onu tebessümle hatırlayacağız. Kendisi esprileriyle hayatı bir tarafıyla anlatırken Anadolu insanı olmasıyla hepimizin kalbinde fevkalade derin, güzel bir iz bırakarak aramızdan ayrılmış oldu” dedi.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Esayan için 22 Ekim Perşembe günü Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde cenaze töreni düzenleneceğini ve TBMM Genel Kurulu’nun iki gün çalışacağını söyleyen Zengin, törene diğer siyasi partilerden milletvekillerinin de katılacağını ifade etti. 

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