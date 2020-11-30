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30 Kasım 2020 Pazartesi 12:20 | Son Güncelleme:

TBMM'de koronavirüs tedbiri: Ziyaretçi kısıtlaması

TBMM'de koronavirüs tedbiri: Ziyaretçi kısıtlaması
IHA

Son Dakika Haberleri.. TBMM'de koronavirüs tedbirleri doğrultusunda 01-31 Aralık 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecek.

TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 01-31 Aralık tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmayacak.

TBMM Genel Kurulunun çalıştığı günlerde TBMM yerleşkesi ve eklentilerine ziyaretçi alınmayacak. TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 01-31 Aralık tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmayacağı bildirildi.

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