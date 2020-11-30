TBMM'de koronavirüs tedbiri: Ziyaretçi kısıtlaması

TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 01-31 Aralık tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmayacak.

TBMM Genel Kurulunun çalıştığı günlerde TBMM yerleşkesi ve eklentilerine ziyaretçi alınmayacak. TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 01-31 Aralık tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmayacağı bildirildi.