TBMM nerede, ne zaman açıldı? TBMM kim tarafından kuruldu? İşte açılış tarihi…

TBMM nerede, ne zaman açıldı? sorularının yanıtı sıklıkla araştırılmaya başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kısaltması olan TBMM, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yasama organıdır. TBMM kim tarafından kuruldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meclis, "Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir" ilkesine dayanıyor. TBMM açılış tarihi haberimizde…

TBMM NEREDE, NE ZAMAN KURULDU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri tarafından işgali sırasında direniş gösteren Türk Milletinin oluşturduğu irade ile kurulan TBMM, Türk Milletinin anayasa ile verdiği yetki ile yasama görevi yapan Türkiye Cumhuriyeti anayasal devlet organıdır. "Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir" ilkesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varoluşunun temel ilkesini oluşturur.

Osmanlı Devleti 1918 yılında imzaladığı Mondros Ateşkes Anlaşması'yla Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik bir şekilde ayrıldı ve devletin her bir köşesi düşman kuvvetleri tarafından işgal edilmeye başlandı. Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul'da İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilerek burada bulunan Mebusan Meclisi dağıtıldı. 19 Mart 1920 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk bir bildiri yayınlayarak, dağıtılan kurumun Ankara'da toplanması istedi. Birinci Meclis Binası, bağımsızlık mücadelesinin yönetim merkezi olarak belirlendi. 23 Nisan 1920 yılında kılınan cuma namazıyla meclis açıldı. Ayrıca Türk tarihinde padişah olmaksızın açılan ilk meclis olma özelliğini de taşımaktadır. Kurulan bu kurumda Misakı Milli kararları kabul edildi.

TBMM’nin ilk binası bugün Ankara’da Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılmaktadır.